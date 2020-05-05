Махачкала, , 23:36 — REGNUM В Дагестане четвертый сотрудник правоохранительных органов скончался от двусторонней пневмонии. Об этом сегодня, 5 мая, сообщается в официальном аккаунте МВД по республике в социальнй сети Instagram.

Ранее стало известно, что менее чем за неделю в Дагестане от двусторонней пневмонии скончались трое сотрудников полиции.

Четвертый сотрудник республиканского МВД скончался вечером 4 мая. Речь идет о 46-летнем заместителе командира по материально-техническому обеспечению полка (комендантского) по охране объектов УМВД России по Махачкале подполковнике полиции Магомеде Магомедове.

При этом в полиции не уточняют, является ли диагностированная у погибших полицейских двусторонняя пневмония следствием заражения коронавирусом.