Тегеран, , 10:14 — REGNUM 4 мая посольство Ирана в Дохе объявило, что после получения необходимых разрешений от соответствующих катарских властей Iran Air предоставит возможность осуществить два рейса соотечественникам, желающим вернуться из Дохи в иранский Шираз. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 5 мая.

В своем заявлении посольство объявило, что авиакомпания Iran Air доставит соотечественников из Дохи в Шираз двумя рейсами 8 и 15 мая.

В заявлении отмечается, что соотечественники, заинтересованные в возвращении на родину, могут подать заявку на билеты в кассах Iran Air в Катаре, чтобы в случае достижения необходимого количества пассажиров был осуществлен новый рейс в эту страну.

Ранее авиакомпания Iran Air объявила, что первый рейс вылетит из аэропорта Дохи 8 мая в 9:40 по местному времени, и приземлится в 12:30 в Международном аэропорту Шираза. Второй рейс будет производиться через неделю 15 мая из аэропорта Дохи в 9:40 утра по местному времени.