Петрозаводск, , 23:10 — REGNUM В Карелии глава республики Артур Парфенчиков намерен ввести «масочный режим». Об этом он объявил сегодня, 5 мая, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Парфенчиков сообщил, что с 7 мая в Карелии будут разрешены загородные прогулки, в том числе с использованием личного транспорта.

«Пока это могут быть только одиночные прогулки, либо с членами вашей семьи, с которыми вы вместе живете в квартире или частном доме», — пояснил глава республики.

Но при этом с 10 мая в основных городах республики — Петрозаводске, Сегеже, Кондопогое, Костомукше, Кеми, Беломорске, Сортавале, Лахденпохье, Питкяранте, Олонце вводится так называемый масочный режим.

Это означает, что во всех общественных местах, в том числе в магазинах, аптеках и медучреждениях граждане должны появляться в медицинских масках.