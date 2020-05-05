Москва, , 22:43 — REGNUM Ещё 50 человек с выявленным заражением SARS-CoV-2 скончались в Москве. Об этом 5 мая сообщает оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19.

У всех умерших был диагноз «пневмония» и положительный результат лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию.

Общее количество летальных исходов среди пациентов с выявленным заражением коронавирусом составило 866 человек.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции до 11 мая включительно всеми гражданами, независимо от возраста.

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