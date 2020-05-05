Псков, , 22:36 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников собирается обязать местных жителей носить в общественных местах не только медицинские маски, но и перчатки. Об этом губернатор заявил сегодня, 5 мая, во время совещания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ведерников заявил, что он поручил управлению Роспотребнадзора по области составить соответствующие рекомендации по «перчаточному режиму».

Он пояснил, что гражданам нужно разъяснить, что такое медицинские перчатки, что такое хозяйственные перчатки и как те или иные виды перчаток помогают защищаться от коронавируса.

«Чтобы каждый сам для себя мог определить, какими перчатками он будет пользоваться», — сказал губернатор.