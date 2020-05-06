Москва, , 07:18 — REGNUM Московский Музей космонавтики запускает серию видеоинтервью с космонавтами, испытателями, учеными и конструкторами. Как заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, проект получил название «Космос, любовь моя» и будет обновляться один раз в две недели.

По словам Сергуниной, интервью для проекта записывались в течение двух лет: «Главные герои — те, кто многие годы посвятил ракетно-космической отрасли и внес большой личный вклад в ее развитие. Их рассказы — живая история становления отечественной космонавтики».

Первое интервью выйдет 6 мая в 19:00. Зрители увидят Героя Советского Союза, летчика-космонавта и доктора технических наук Александра Александрова, который расскажет о встречах с космонавтом Юрием Гагариным, главным конструктором Сергеем Королевым и одним из основоположников советской космонавтики — физиком Борисом Раушенбахом.