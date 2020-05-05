Душанбе, , 22:31 — REGNUM Сегодня, 5 мая, 189 гражданам России удалось покинуть Таджикистан, сообщила пресс-служба российского посольства в Таджикистане.

Рейс «Уральских авиалиний» SVR 8954 Душанбе — Сургут — Екатеринбург удалось осуществить после получения разрешения таджикских властей.

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«Выражаем благодарность российским и таджикским ведомствам, эффективное взаимодействие которых сделало этот рейс возможным. Желаем всем возвращающимся на Родину счастливого пути и крепкого здоровья», — говорится в сообщении Генерального консульства России в Ходженте.

Отмечается, что работа по возвращению остающихся в стране граждан России будет продолжена.

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