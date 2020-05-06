Скопье, , 00:03 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии сообщили, что в результате обследования 185 человек 5 мая на территории страны было выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом, при этом ещё 21 человек был признан излечившимся.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, всего в стране выявлено 1526 случаев заражения, при этом уже 1013 человек одержали победу над невидимым врагом. 86 жителей страны скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

5 мая в больнице «8 сентября» скончалась 59-летняя жительница города Тетово, до этого 15 дней подряд находившаяся в тяжелом состоянии.

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