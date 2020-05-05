Тирана, , 22:22 — REGNUM За последние 24 часа в результате проведения 270 тестов на коронавирус на территории Албании было выявлено 17 новых случаев заражения. 11 человек заразились в результате контакта с гражданами страны, у которых уже был выявлен коронавирус, в отношении ещё шести ведется эпидемиологическое расследование.

Как сообщила в ежедневном выступлении перед общественностью сотрудница Института общественного здравоохранения Албании Альбана Фицо 5 мая, за последние сутки динамика развития ситуации с коронавирусом в стране несколько ухудшилась — увеличилось не только число новых выявленных случаев заболевания, но и число граждан, нуждающихся в больничном лечении.

Всего в стране выявлено 820 случаев заражения. Министерство здравоохранения и социальной защиты Албании обратилось к гражданам с призывом соблюдать физическую дистанцию и не забывать о правилах личной гигиены.

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