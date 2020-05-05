Приштина, , 22:21 — REGNUM Национальный институт общественного здравоохранения Косово 5 мая сообщил, что в результате обследования 220 образцов в крае был выявлен всего один новый случай заражения коронавирусом, при этом 87 пациентов были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, из 856 заразившихся коронавирусом граждан Косово, 490 уже здоровы. 26 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

Единственный позитивный случай коронавируса за 5 мая был выявлен в косовской Митровице.

В связи с положительной динамикой развития ситуации с коронавирусом в крае, с 4 мая введены новые, смягченные меры по ограничению распространения коронавируса. Разрешена деятельность целого спектра предприятий.

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