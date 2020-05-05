Москва, , 21:54 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») рекомендует автомобилистам, получившим штраф за езду без пропуска в Москве и Московской области, обратиться в суд и обжаловать штраф.

«Водителям, получившим «письма счастья», рекомендую обратиться в суд. В случае, если решение будет неправосудным, смело обращайтесь в вышестоящий суд. Имейте в виду: Верховный суд отменит на 100% такие незаконные решения», — написал Лысаков в своем ТГ-канале.

Таким образом парламентарий прокомментировал тот факт, что Московская область начала массово штрафовать автовладельцев за нарушение режима самоизоляции, с помощью камер, то есть в упрощенном порядке (без составления протокола), что противоречит федеральным законам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Верховный суд России разъяснил, что за нарушение режима повышенной готовности граждане могут быть привлечены по двум статьям КоАП РФ, а не региональных КоАП, в данном случае Москвы и Московской области.

На фоне пандемии коронавируса ряд регионов ввел систему QR-кодов для передвижения в условиях самоизоляции.

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