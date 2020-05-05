Париж, , 21:44 — REGNUM Во Франции число подтвержденных случаев летальных исходов пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 25 531, за сутки зарегистрировано 330 смертей. Об этом 5 мая сообщили в Генеральной дирекции здравоохранения (DGS) страны.

«С начала эпидемии было госпитализировано 94 191 человек. 52 736 человек вернулись домой, это без учета десятков тысяч тех, кто лечился в городе. С первого марта мы оплакиваем 25 531 смерть, связанную с COVID-19», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, с начала эпидемии в больницах скончались 16 060 пациентов, в социальных и медико-социальных учреждениях — 9471.

На текущий момент в медучреждениях страны проходят лечение 24 775 пациентов, за сутки было зарегистрировано 987 человек, поступивших с COVID-19 в больницы, что на 298 госпитализаций больше, чем за предыдущий день. В отделениях интенсивной терапии находятся 3430 пациентов, их состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь по вопросам цифровой экономики Франции Седрик О заявил, что правительство Франции рассчитывает развернуть мобильное приложение для контроля распространения коронавирусной инфекции до 2 июня.

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