Женева, Швейцария, , 21:35 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,5 миллиона. Об этом 5 мая сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, в мире на сегодняшний день подтверждено 81,4 тыс. новых случаев заражения, общее число случаев заражения SARS-CoV-2 составляет 3 517 345.

Количество летальных исходов среди пациентов, инфицированных коронавирусом, возросло за сутки почти на 3,8 тыс. и достигло 243 401.

В то же время, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведёт статистику на основе поступающих официальных данных по заболеваемости коронавирусом, в мире выявлено уже более 3,6 млн заражённых коронавирусом, из них летальных исходов более 254 тыс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВОЗ призвала расследовать случаи пневмонии неуточненного происхождения в конце 2019 года для выявления возможных случаев COVID-19 до официального начала вспышки в Китае.

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