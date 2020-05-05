Москва, , 21:24 — REGNUM В гостиничных комплексах можно предоставлять места для временного проживания женщин, пострадавших от домашнего насилия. Об этом 5 мая заявил председатель движения «Сильная Россия» Антон Цветков, комментируя информацию о резком ухудшении ситуации, связанной с семейно-бытовым насилием в России.

«На фоне режима самоизоляции проблема, и так стоящая остро, стала еще острее. Ситуация усугубляется тем, что в условиях карантина женщины практически не имеют возможности спастись и временно уйти от агрессора. Кризисные центры пока не принимают новых жильцов, да и существуют они далеко не во всех регионах, и даже квартиру сейчас снять тяжело», — отметил Цветков.

По его словам, в тех городах, где пока отсутствуют организации, предоставляющие убежище, моно временно заключить соглашения с недорогими гостиницами на конкурсной основе, чтобы участковые уполномоченные могли направлять туда женщин, нуждающихся в изоляции от насильника, хотя бы на несколько дней. «Следует сразу же обеспечить им первичные консультации психолога и юриста, чтобы пострадавшие могли понять, что делать дальше. Оплата проживания и услуг специалистов должна происходить из государственных средств. Мы уже направили соответствующее предложение в правительство Российской Федерации», — пояснил Цветков.

«Мы считаем, что такая мера жизненно необходима, иначе вслед за всплеском бытового насилия будет всплеск тяжких преступлений на бытовой почве. На кону в буквальном смысле человеческие жизни. Государству следует наконец-то предпринять реальные шаги к решению данной проблемы», — резюмировал председатель движения.