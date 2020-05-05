Москва, , 20:32 — REGNUM Организаторы акции «Бессмертный полк» и проекта «Лица Победы» запустили проект по поиску родственников неизвестных солдат.

Со 2 мая в цифровом архиве проекта «Лица Победы» начала работать новейшая система распознавания лиц Vision, основанная на принципах нейросети.

Эта система найдет одних и тех же людей среди всех загруженных снимков и даст возможность родственникам ветеранов отыскать фотографии с ними.

Напомним, что проект «Лица Победы» стартовал в начале марта 2020 года. На первом этапе проекта пользователи могли загрузить сохранившиеся у них фотографии времен войны с портретами родных и их сослуживцев. С помощью системы распознавания лиц загрузившие фото смогут узнать, на каких еще фотографиях есть их родственники.

Несмотря на то, что качество старых снимков довольно посредственное, точность работы нейросети все равно высока — 99,8%.