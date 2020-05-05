Лондон, , 21:40 — REGNUM В Великобритании число подтвержденных случаев летальных исходов пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 29 427, за сутки зарегистрировано 693 смертей. Об этом 5 мая сообщил журналистам министр иностранных дел Доминик Рааб.

По данным главы МИД, за минувшие сутки в Великобритании было выявлено 4406 новых случаев инфицирования новым типом коронавируса, по сравнению с предыдущим днем прирост составил 421. С начала эпидемии зарегистрировано 194 990 случаев заражения.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 3 435 894 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 239 604 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналисты газеты The Times предположили, что настоящее число умерших в Великобритании от новой коронавирусной инфекции почти в два раза превышает цифры официальной статистики по данному показателю.

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