Челябинск, , 19:49 — REGNUM В Челябинской области не планируют урезать финансирование программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

Данные программы будут применены и к новым фельдшерско-акушерским пунктам, которые намерены ввести в 2020 году. Всего за год их предстоит построить 24.

Как сообщало ИА REGNUM, при переезде на село участники программы «Земский фельдшер» получают подъёмные в размере 500 тысяч рублей. Если же территория относится к категории отдалённых, то они могут рассчитывать на выплату в 750 тысяч.