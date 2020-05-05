Кишинёв, , 19:38 — REGNUM В Молдавии за последние сутки подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число достигло 4363 случаев. Об этом сообщила министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну, передает ИА REGNUM.

По словам министра, 69 из новых случаев зарегистрированы в столице Кишиневе. 10 случаев выявили в Приднестровской Молдавской Республике, данные по которой Кишинев включает в свою статистику.

Также за сутки еще 121 человек выздоровел от коронавируса — их выписали из больниц. А общее число выздоровевших с начала эпидемии достигло 1544.

Продолжает расти число заболевших врачей и медработников — за сутки коронавирус выявили еще у 19 работников сферы здравоохранения.

227 человек из числа больных находятся в тяжелом состоянии, 28 — подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Также за сутки зарегистрировано четыре новых случая смерти от последствий коронавируса, а общее число умерших достигло 136.

Отметим, что с 17 марта по 15 мая на всей территории Молдавии введено чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19.

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