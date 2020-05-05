Екатеринбург, , 19:29 — REGNUM В Свердловской области пока не планируют смягчать ограничения, введенные в отношении медицинских учреждений из-за пандемии коронавируса. Об этом написал губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

Один из пользователей обратился в чиновнику с просьбой снять запреты, связанные с работой медучреждений и ряда других организаций.

«Откройте для нормальной работы поликлиники, чтобы люди не запускали другие заболевания, помимо коронавируса», — обратился житель.

Куйвашев сказал, что и сам хотел бы снять все ограничения, но нужно ещё время.

«Первая неделя после длиных майских выходных покажет, насколько тщательно соблюдали свердловчане противоэпидемический режим», — сказал глава.

Лишь после этого можно будет поэтапно снимать запреты, уточнил руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области режим повышенной готовности сделали бессрочным. В регионе ограничили плановые приёмы больных, приоритет даётся борьбе с COVID-19.

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