Нижний Новгород, , 19:10 — REGNUM В Нижнем Новгороде закрылся на карантин родильный дом № 7 в Автозаводском районе. Об этом сообщил глава оперативного штаба Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в социальной сети.

«Закрытие роддома на карантин — вынужденная (профилактическая) мера. Перестраховались», — пояснил чиновник и добавил, что власти держат руку на пульсе.

При этом накануне была открыта ранее закрытая на карантин нижегородская больница № 33.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 5 мая выявлено 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых в регионе заражений составило 3026 случаев.

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