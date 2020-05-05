Белград, , 19:44 — REGNUM

В Сербии за минувшие сутки от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекции, скончались три пациента, общее число умерших достигло 200. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

«За прошедшие сутки скончались еще три пациента, всего с начала пандемии умерли 200 граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки было выявлено 120 новых зараженных, общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 9677, выздоровели 1723 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране уже с 7 мая могут отменить режим чрезвычайной ситуации и комендантский час, введённые в стране на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации в Сербии на фоне пандемии коронавируса был введён в стране с 16 апреля. С 27 апреля правительство страны объявило об ослаблении ограничительных мер. Так, были открыты парикмахерские и спортивные залы, пожилым гражданам было разрешено совершать ежедневные вечерние прогулки по полчаса и ходить в магазины по четвергам.

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