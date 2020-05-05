Екатеринбург, , 18:59 — REGNUM В Свердловской области будет увеличен объём тестирований на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в инстаграм губернатора Евгения Куйвашева.

Сейчас в регионе ежесуточно делают по 4−5 тысяч тестов. В ближайшее время намерены выйти на отметку 6 тысяч. Также в регионе начинают тестировать на антитела к коронавирусу.

Как сообщало ИА REGNUM, уже протестировано 106 тысяч 17 свердловчан. Всего медики выполнили 117 тысяч 337 исследований проб.

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