Кострома, , 18:47 — REGNUM Старейшее печатное издание Костромской области выпустит копию газеты от 9 мая 1945 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор АУКО «Редакция Костромской областной газеты «Северная правда» Алексей Андреев. В номере опубликованы фронтовые новости и текст Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Копия отличается от оригинала только современной бумагой.

Фото Алексея Андреева

«Идея простая — юбилей Победы, 75 лет. Чем мы можем порадовать своих читателей? В Костроме нет изданий, которые печатались бы в 1945 году. Нам 113 лет, и мы сильны своей историей. Мы издали полную копию номера «Северянки» от 9 мая 1945 года в полную величину, формата А2, как он и был тогда. Мало того, мы искали, находили и делали это теми же самыми шрифтами, как в 1945 году при высокой печати, это когда каждую букву наборщики в типографии набирали вручную», — рассказал специалист.

Копия будет включена в номер «Северной правды» от 6 мая 2020 года. Кроме этого, в ближайшее время на официальном сайте издания появится более 1,5 тысячи номеров с 1941 по 1945 года. Их «оцифровкой» занимался областной государственный архив.