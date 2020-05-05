Кострома, 5 мая 2020, 18:47 — REGNUM Старейшее печатное издание Костромской области выпустит копию газеты от 9 мая 1945 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор АУКО «Редакция Костромской областной газеты «Северная правда» Алексей Андреев. В номере опубликованы фронтовые новости и текст Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Копия отличается от оригинала только современной бумагой.
Копия будет включена в номер «Северной правды» от 6 мая 2020 года. Кроме этого, в ближайшее время на официальном сайте издания появится более 1,5 тысячи номеров с 1941 по 1945 года. Их «оцифровкой» занимался областной государственный архив.