Кострома, , 18:40 — REGNUM В Костромской области 47 больных с COVID-19 пребывают в тяжёлом или среднетяжёлом состоянии. Об этом 5 мая сообщает региональный департамент здравоохранения.

В больничной палате

Все пациенты находятся в больницах, переоборудованных для лечения заражённых коронавирусом. Ещё 164 человека лечатся на дому.

Известно, что один из госпитализированных пациентов находится на ИВЛ, еще одного человека 5 мая сняли с искусственной вентиляции легких, но его состояние врачи расценивают как тяжелое.

Вылечиться от коронавирусной инфекции в области удалось 64 костромичам. С начала пандемии в Костромском регионе SARS-CoV2 выявили у 278 человек. Основной путь заражения — контакты граждан со знакомыми и родственниками, прибывшими из других областей России.

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