Киев, , 18:20 — REGNUM Стратегию возобновления работы украинского метро пояснил 5 мая премьер страны Денис Шмыгаль в эфире «Украинского радио».

Как пояснил Шмыгаль, метро будет открываться в два этапа. Возобновление работы метрополитена начнётся на третьем этапе ослабления карантинных мероприятий на Украине. Предполагается, что сначала метрополитен будет работать только для отдельных категорий граждан при соблюдении ими рекомендованных ограничений.

В обычном режиме метро заработает только к четвёртому этапу снятия ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса в стране, это будет этап завершения эпидемии.

По словам Шмыгаля, запуск метро лишь на предпоследнем этапе снятия карантинных мер обусловлен высокой вероятностью заражения и быстротой распространения коронавирусной инфекции в крупных городах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что режим карантина в связи с угрозой распространения коронавируса на Украине продлён до 22 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Украины объявил, что карантин будет продлен и после 22 мая

Читайте развитие сюжета: Верховной раде предложили возобновить работу в штатном режиме