Санкт-Петербург, , 18:25 — REGNUM Тёплая и солнечная погода в Петербурге привела к массовому нарушению жителями рекомендованного режима самоизоляции. К вечеру вторника, 5 мая, индекс самоизоляции оставался в «красной», критической зоне, опустившись в нее еще днём.

Согласно данным сервиса «Яндекса» на 18:00 мск, индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге оценивается в 2,9 балла по пятибалльной системе. Это значит, что на улице очень много людей, что потенциально может привести к увеличению числа заболевших коронавирусной инфекцией.

Единственный из районов, где обстановка чуть лучше — пригород Колпино, там показатель оценивается в 3,3 балла. Хуже всего из районов — в Пушкинском — 2,7 балла.

Напомним, за сутки в Петербурге зафиксировано 226 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, их общее количество — 5572 случая. Умерло 37 человек. Выздоровело 1468 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге индекс самоизоляции вновь рухнул в красную зону