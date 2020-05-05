Венеция, Италия, , 18:19 — REGNUM За последние сутки количество заражённых коронавирусом в регионе Венето (Венеция) увеличилось лишь на 29 человек, заявил журналистам во вторник, 5 мая, глава региона Лука Дзайа.

Общее число заражённых за время эпидемии — 18 402 (умерли — 1207, выздоровели — 2743). 29 новых случаев за сутки — это «почти ничего», считает губернатор. По его мнению, можно говорить о том, что распространение коронавируса в регионе практически остановлено.

По данным на 4 мая, в Италии умерли 29 079 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 195. Днем ранее показатель увеличился на 174. Выздоровели 82 879 человек, за день этот показатель увеличился на 1225 (днем ранее — на 1740). Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 1221 (днем ранее — на 1389). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 211 938. В настоящее время заражены 99 980 человек — на 199 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже вторую неделю.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Еще раньше, в первой половине марта, были введены отдельные ограничения для некоторых сфер экономики и наиболее пострадавших регионов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 2-3% ВВП, полагают эксперты.

Правительственные проекты финансовой поддержки экономики предполагают выделение 55 млрд евро. Прямые выплаты бизнесу должны составить около 10 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане начали получать из бюджета единовременную выплату в 600 евро, также они могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения смягчены, к работе вернулись по разным оценкам от 3 до 4 миллионов человек. Заведения общественного питания могут продавать еду навынос, разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом с соблюдением норм санитарной безопасности. Большая часть ранее введенных ограничений остаётся в силе. Предприятия розничной торговли возобновят работу 18 мая, бары и рестораны — 1 июня, школы — 1 сентября.