Москва, , 18:12 — REGNUM Религиозные организации должны сделать всё, чтобы не растерять сотрудников в период пандемии, сообщается 5 мая на официальном сайте Московского патриархата.

В ответах правового управления Московской патриархии на вопросы, поступающие из канонических подразделений РПЦ, сказано, что из-за сокращения объёма пожертвований граждан на религиозную деятельность на фоне пандемии возникли трудности с выплатой заработной платы работникам приходов.

В РПЦ отметили, что так как источником финансирования деятельности религиозных организаций являются добровольные пожертвования верующих, уже возникают ситуации, когда религиозные организации оказываются без средств для оплаты труда работников.

«При этом руководители религиозных организаций должны прикладывать максимальные усилия для сохранения сформировавшегося штата сотрудников», — говорится в сообщении.

Напомним, объёмы пожертвований прихожан резко снизились из-за карантинного режима, введённого в российских городах в рамках противодействия пандемии.

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