Псков, , 18:18 — REGNUM Власти Псковской области планируют дополнить режим обязательного ношения масок правилом ношения перчаток при посещении общественных мест. Об этом 5 мая во время заседания оперативного штаба заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам губернатора, к нему часто обращаются жители региона, особенно молодые мамы с детьми, с просьбой разрешить гулять в парках. Пока о снятии этого запрета администрация региона не говорит. Однако, если через неделю развитие ситуации с коронавирусом будет также под контролем, планируется ввести прогулки по графику или с использованием дополнительных мер.

«Может быть, не для всех, а для каких-то отдельных категорий граждан. Возможно, это будут отдельные места, либо как-то время будет разведено, чтобы в какое-то время люди старшего поколения могли выйти на улицу, а в какое-то время мамы с детьми, а в какое-то все остальные», — сказал Ведерников.

Губернатор отметил, что пока такой практики ни в одном из регионов страны нет, но меры, которые принимались в области, показывают довольно успешный результат. Например, ввод режима обязательного ношения масок в общественных местах. Ведь именно в Псковской области он начал действовать раньше, чем у всех остальных.

«Исходя из той информации, которую сегодня Сергей Семенович Собянин сказал, к обязательному масочному режиму в общественных местах, в транспорте, нужно добавить перчаточный режим», — резюмировал Ведерников.

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Для этого в ближайшее время власти Псковской области подготовят разъяснение. Там будет объяснено, в чем различие между медицинскими, хирургическими и хозяйственными перчатками, и при каких обстоятельствах их необходимо надевать.

Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 226 заразившихся, из них 32 человека полностью выздоровели, а восемь скончались.

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