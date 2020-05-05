Токио, , 19:47 — REGNUM Метод помощи парам, которые слишком устают друг от друга из-за необходимости постоянно находиться вместе по причине карантина, нашли в Токио, сообщает CNN.

Когда во время пандемии коронавируса владелец токийского туроператора Кейсуке Араи перешел на работу дома, он начал больше ссориться со своей возлюбленной. Подозревая, что он был не один с такой проблемой, Араи задался вопросом, как пары по всей Японии справляются с карантином, вынужденные быть 24 часа в сутки под одной крышей.

3 апреля он получил ответ, когда хэштег #coronadivorce («корона-развод») начал появляться в соцсетах, где люди в основном обсуждали возникшие в отношениях проблемы. В ответ на это компания Араи начала рекламировать сотни пустых квартир для отдыха для стрессовых пар.

«Мы хотели, чтобы люди не разводились, — говорит Араи. — Идея аренды жилья для отдыха заключается в том, чтобы супружеские пары могли получить столь необходимое время и пространство для размышлений о своих отношениях».