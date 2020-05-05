Москва, 5 мая 2020, 17:41 — REGNUM Те, кто не нуждается в помощи, забивают в РФ приёмные покои и стационары, образуют толпы в поликлиниках. Об этом 5 мая на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель московского городского научного сообщества терапевтов Павел Воробьёв.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воробьев заявил, что в сложившейся в РФ ситуации наиболее уязвимые группы населения — это хронические больные, в том числе орфанными (редкими — прим. ИА REGNUM) заболеваниями.
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