Москва, , 17:41 — REGNUM Те, кто не нуждается в помощи, забивают в РФ приёмные покои и стационары, образуют толпы в поликлиниках. Об этом 5 мая на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель московского городского научного сообщества терапевтов Павел Воробьёв.

«Уже вся эта история с «пандемией» начинает надоедать. Очевидно, что нас кормят выдуманными цифрами, и хочется понять, кому и для чего нужны эти выдумки, — написал он. — Но медицинские работники оказываются заложниками системы, которая развалилась на глазах. Больные продолжают умирать, не получая медицинской помощи, а те, кто не нуждается в помощи, забивают приёмные покои и стационары, образуют толпы в поликлиниках».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воробьев заявил, что в сложившейся в РФ ситуации наиболее уязвимые группы населения — это хронические больные, в том числе орфанными (редкими — прим. ИА REGNUM) заболеваниями.

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