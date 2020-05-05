Москва, , 17:37 — REGNUM В Госдуме предостерегли губернаторов от гонки введения «масочных» и «перчаточных» режимов, решения следует принимать, исходя из реальной ситуации и обеспечив жителей всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, передает корреспондент ИА REGNUM 5 мая.

«Регионы, конечно, реагируют на ситуацию и принимают решения в соответствии с вызовами, и в большинстве случаев это оправданно, но, к сожалению, у нас проблема с масками с антисептиками и другими средствами защиты… Считаю, что в этой ситуации нужно, чтобы главы регионов, которые принимают решение, обратили внимание на доступность средств индивидуальной защиты, а еще лучше — на возможность бесплатного их получения жителями», — заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Он подчеркнул, что обеспечить масками жителей — не так уж и дорого.

«На самом деле, маски стоят копейки. Даже для региона в условиях, в которых мы пребываем, можно найти средства для того, чтобы обеспечить всех бесплатными масками. А уже потом вводить требования по их обязательному ношению», — уверен парламентарий.

Ряд регионов на фоне пандемии коронавируса ввели обязательный «масочный» режим, Пермский край и Псковская область ввели «перчаточный» режим.