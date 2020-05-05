Омск, , 17:35 — REGNUM В минздраве Омской области прокомментировали ситуацию вокруг 16 заразившихся коронавирусом медиков — сотрудников закрытой на карантин горбольницы №1 Омска.

Как сообщили ИА REGNUM 5 мая в министерстве, заразились четыре врача и 12 специалистов младшего и среднего звена. Это сотрудники отделения, которое было закрыто первоначально на карантин.

«Все пациенты выведены в больницу, которая работает с коронавирусной инфекцией. В отделении находится только один пациент с отрицательным результатом по коронавирусной инфекции и проходит лечение по своему профилю», — говорится в сообщении областного минздрава.

Медики с подтверждённым коронавирусом находятся под наблюдением. Двое из них госпитализированы, у остальных четырнадцати нет клинических проявлений.

Ситуация с больницей в целом находится под контролем, заверили в минздраве. В составе рассчитанной на 605 коек больницы — более 13 подразделений. В настоящее время в стационаре находятся порядка 400 пациентов, их лечение продолжится в стенах медучреждения. Что касается медработников, они добровольно остались на работе.

В минздраве обещают проконтролировать, чтобы медики обязательно получили положенные им доплаты.

На сегодняшний день на коронавирус обследовали 70% врачей и персонала. Предварительные результаты отрицательные, подытожили в министерстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 5 мая зарегистрирован 191 случай заражения коронавирусом. В том числе сообщалось о 16 выявленных случаях заражения медиков. Городская больница №1 Омска закрыта на карантин.

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