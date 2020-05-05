Бишкек, , 17:30 — REGNUM Власти Киргизии намерены усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции, поскольку в праздничные дни резко возросло число людей, выходящих на улицы без веских причин. Об этом на заседании республиканского штаба по борьбе с коронавирусом заявил вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

В свою очередь министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов рассказал о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований, допущенных в магазинах и на продовольственных рынках, а также водителями такси

«Правоохранительным органам необходимо усилить работу патрулей и следить за строгим соблюдением санитарно-гигиенических правил и правил самодистанцирования», — подчеркнул заместитель главы правительства.

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