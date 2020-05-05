Сыктывкар, , 17:24 — REGNUM В Коми число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выросло до 698. За сутки диагноз был поставлен 16 пациентам. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

«Всего под медицинским наблюдением находится 2497 человек, из них 2330 контактировали с заболевшими, 167 прибыли из-за рубежа», — сообщили в правительстве.

С начала пандемии в Коми от коронавирусной инфекции излечились 129 человек, семеро скончались.

Отметим, что сегодня республика находится на 37 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.