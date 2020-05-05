Приштина, , 19:54 — REGNUM Власти Приштины усилили контроль за соблюдением мер по предотвращению распространения коронавируса бизнесом и простыми гражданами. Напомним, 4 мая, после введения новых, смягченных мер по борьбе с коронавирусом и выхода города из продлившегося почти три недели карантина, граждане вышли на улицы, полностью игнорируя оставшиеся в силе ограничения.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, инспекционные команды начали проверку всех предприятий города, которым было разрешено начать работать, на соблюдение предписанных мер — в т. ч. ношение перчаток и масок.

Полиция города патрулирует площади, непрерывно проверяя, разрешен ли прохожим выход на улицу в этот час дня. Напомним, на период с 4 по 18 мая разрешенный индивидуальный период пребывания на улице для граждан Косово (регулярно изменяемый и зависящий от предпоследней цифры номера телефона) для граждан был увеличен с 90 минут до трех часов, по 90 минут до и после полудня.

Многим бросилось в глаза в глаза то, как сильно меняется облик города после снижения интенсивности движения автомобильного транспорта. Мэр Приштины Шпенд Ахмети заявил, что по окончании кризиса, вызванного пандемией COVID-19, будут предприняты меры для сокращения числа машин в городе.

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