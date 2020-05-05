Екатеринбург, , 17:40 — REGNUM Свердловским врачам удалось протестировать уже более 100 тысяч жителей и гостей региона на наличие нового коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Всего обследовано уже 106 тысяч 17 человек. Для этого врачи провели уже 117 тысяч 337 исследований проб.

За минувшие сутки медики проверили ещё 5 тысяч 12 человек, проведено 5 тысяч 764 исследования. Все анализы брались только у людей, которые имели показания для тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге планируют провести массовое тестирования горожан. Обследование запустят после того, как врачи организуют систему лечения пациентов с коронавирусом на дому.

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