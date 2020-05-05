Симферополь, , 17:21 — REGNUM Почти три десятка сотрудников симферопольской клинической больницы выписали из обсерватора в Евпатории. Об этом 5 мая сообщили на официальной странице больницы в Facebook.

«Закончился срок обязательной обсервации 28 сотрудников ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница», находящихся в санатории «Здравница». Все анализы, взятые накануне, дали отрицательный результат», — уточнили в учреждении.

Как сообщало ИА REGNUM, более полусотни крымских туристов, помещённых в евпаторийский обсерватор после возвращения из Индии и Таиланда, должны отпустить домой 6 мая. Всего в республике на сегодняшний день в обсерваторах находятся 854 человека, зарегистрировано 128 подтвержденных случаев коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Крыма перепрофилируют обсерватор в Евпатории