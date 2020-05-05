Курган, , 17:15 — REGNUM В Курганской области с 6 мая рекомендовано соблюдать масочный режим, а в общественном транспорте браться за поручни в перчатках. Такое решение принял 5 мая оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса в регионе.

Маску следует носить в любом общественном месте — магазине, аптеке, в транспорте и так далее. На улице маску носить не обязательно.

Отмечается, что можно использовать респиратор или маску, сделанную самостоятельно. Кроме того, в общественном транспорте рекомендуется носить любые перчатки.

Оперативный штаб Курганской области напоминает, что в регионе до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции граждан, и при выходе на улицу следует получать цифровой пропуск.