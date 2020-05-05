Ростов-на-Дону, , 17:07 — REGNUM В Ростовской области выход из самоизоляции должен сопровождаться строгим соблюдением масочного режима. На это указал донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM 5 мая.

По словам главы региона, снятие ограничительных мер будет поэтапным. В первую очередь, планируется открыть предприятия, деятельность которых связана с потребителями.

«Это сфера услуг, в том числе салоны красоты и парикмахерские, ремонтные мастерские, химчистки, прачечные, ателье и другие. Первый шаг возможен при соблюдении масочного режима и социального дистанцирования, обязательного режима самоизоляции для людей от 65 лет, а также с хроническими заболеваниями», — пояснил Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области, по данным на утро 5 мая, за сутки выявлено 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Регион пока не достиг плато по коронавирусу.