Санкт-Петербург, , 16:59 — REGNUM В больнице Петра Великого при Северо-Западном государственном медицинском университете имени И. И. Мечникова (СЗГМУ) скончался первый пациент с коронавирусной инфекцией.

Мужчина в самом расцвете сил был госпитализирован в тяжелом состоянии в первый день работы перепрофилированного на лечение COVID-19 медучреждения. Об этом 5 мая телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал ректор СЗГМУ им. И. И. Мечникова Сергей Сайганов.

Больница Петра Великого в ночь на вторник начала прием пациентов с коронавирусной инфекцией. Для этого было подготовлено и перепрофилировано три отдельно стоящих здания, которые будут поэтапно входить и принимать пациентов.

«Мы думали, что будет много пожилых пациентов, однако, есть пациенты и среднего возраста, молодые, целыми семьями. Более того, у нас, к сожалению, умер один пациент. Этому пациенту было всего 35 лет», — заявил Сайганов.

Мужчина пять дней лихорадил дома и не обращался за медицинской помощью, а когда его госпитализировали, было уже поздно.

«К сожалению, приехал уже в крайне тяжелом состоянии, и нам не удалось его спасти», — резюмировал ректор.

Сергей Сайганов отметил, что в реанимации находятся пациенты, которые поздно обратились за медицинской помощью. Все они находятся в критическом состоянии.

«Весь штаб нашего университета эти две недели активно работал не только над перестройкой наших зданий, но и над перестройкой нашего сознания, как нудно работать с пациентами с инфекционной патологией. Сейчас мы полностью готовы и точно уверены, что окажем всю необходимую помощь городу», — заверил Сайганов.

Размещение первых пациентов производится в павильоне 24, там подготовлено 92 койки, в том числе 12 реанимационных. Всего в зданиях будет развернуто 264 койки. В настоящий момент стационар уже принял 51 заболевшего, 12 из них помещены в реанимацию.

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