Ростов-на-Дону, , 16:53 — REGNUM В Ростовской области увеличат число лабораторий, в которых проводится тестирование на коронавирус — с 8 до 12. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 5 мая.

В ближайшее время на Дону планируется увеличить число тестирований на 50%, выполняя за сутки более 3 тыс. исследований. В связи с этим к проводимой работе планируется подключить специалистов ещё нескольких лабораторий. Таким образом, число лабораторий, тестирующих на SARS-CoV-2, достигнет 12.

ИА REGNUM ранее сообщало, что одна из донских лабораторий в апреле была внесена в список референс-центров. В настоящее время в Ростовской области проведено почти 41,6 тыс. исследований на коронавирус. SARS-CoV-2 подтверждён у 1 тыс. 353 человек.