Киев, , 16:51 — REGNUM На Украине заявили, что Российская Федерация становится «центром распространения пандемии коронавируса в Европе», передает сегодня, 5 мая, корреспондент ИА REGNUM.

Соответственно, украинские СМИ опрашивают экспертов, как такое положение дел может повлиять на Украину. Впрочем, надо отметить, что далеко не все специалисты спешат выставить Россию в невыгодном свете.

В частности, заведующая кафедрой инфекционных болезней киевского университета им. Богомольца Ольга Голубовская заявила, что все дело в количестве тестирований.

«Цифры, которые декларируются, не имеют ничего общего с реальной картиной заболеваний», — подчеркнула она в комментарии для «Обозревателя».

Голубовская заявила, что Россия поднялась в рейтинге стран по количеству случаев коронавируса именно потому, что на ее территории проводится много тестов, а вот на Украине объем тестирования явно недостаточный.

«Если у нас в стране будут тестировать чаще, цифры относительно больных и, соответственно, умерших из-за коронавируса вырастут», — прогнозирует она.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на утро 5 мая на Украине было зафиксировано 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, причем за последние сутки подтверждено 366 новых случаев — это минимальное количество заболевших за день с 21 апреля. При этом в России зарегистрировано 155 370 заболевших, в том числе более 10 тыс. только за последние сутки.