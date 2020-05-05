Екатеринбург, , 16:43 — REGNUM Ещё 16 жителей Свердловской области, переболевших новой коронавирусной инфекцией, удалось вылечить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Новых выздоровевших ещё раз проверили на наличие коронавируса. Граждан выписали из больниц. Всего в регион вылечились 182 человека, переболевшие COVID-19.

63 пациента с COVID-19 лежат в состоянии средней тяжести, 21 — в тяжелом состоянии, 1 тысяча 11 — в удовлетворительном.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе подтвердили 1 тысячу 277 случаев заражения коронавирусом. Из них 133 случая зафиксировали за минувшие стки.

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