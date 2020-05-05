Тбилиси, , 16:14 — REGNUM Батуми и Кутаиси уже открылись, и въехать в эти города и выехать из них могут свободно все желающие, но на въездах остаются специальные пропускные посты, которые проводят проверку и термоскрининг граждан. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

По информации пресс-службы, межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом 5 мая провел очередное заседание в формате видеоконференции и обсудил текущие вопросы, связанные с процессом отмены некоторых ограничений.

С 5 мая в Грузии возобновили работу строительные объекты, компании по производству стройматериалов, но торговля стройматериалами пока возможна только в режиме онлайн. Компании, которым разрешено работать, предварительно проходят проверку. По информации трудовой инспекции минздрава Грузии, в масштабе всей страны уже проверено 1 344 компании, большинство из которых выполняют рекомендации минздрава. Но выявлены нарушения на отдельных объектах, и они смогут возобновить работу после того, как выполнят все требования и пройдут повторную проверку.

Проводивший заседание премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что вопрос открытия экономики становится все более актуальным, но этот процесс будет эффективным только в том случае, если каждый гражданин и каждая компания будут относиться к установленным правилам жизни и деятельности с высокой ответственностью, чтобы не допустить ухудшения эпидситуации в стране.

На 5 мая в Грузии фиксируется 604 случая коронавируса (11 новых случаев выявлено за последние сутки), 240 выздоровевших и 9 погибших.