Париж, , 16:02 — REGNUM Авиакомпания Air France обяжет пассажиров надевать маски на всех своих рейсах, начиная с 11 мая 2020 года, передает BFM TV.

«В соответствии с инструкциями по обязательному ношению масок при перелете Air France будет просить своих клиентов не снимать маску на протяжении всего путешествия с 11 мая 2020 года», — говорится в сообщении авиакомпании.

Клиенты будут проинформированы об этом нововведении по SMS, электронной почте и на веб-сайте компании, которая предлагает пассажирам «принести одну или несколько масок на время перелета».

Air France напоминает, что уже приняты санитарные меры. Ношение масок обязательно для всех членов экипажа. Усилена дезинфекция самолетов и приостановлено обслуживание и предоставление напитков на коротких рейсах по Европе и внутри страны. Воздух в салоне обновляется каждые 3 минуты.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Парижа Анн Идальго заявила, что хочет предложить «на добровольной основе» проводить тесты на коронавирус в школах.

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