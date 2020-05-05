Кострома, , 16:01 — REGNUM В ряде костромских больниц существует проблема обеспечения врачей защитными средствами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат думы города Костромы от ЛДПР Иван Сабуров.

Защитные медицинские маски Pixabay.com

В частности речь идёт медицинских работниках, работающих с роженицами в Костромской областной клинической больнице имени Королева. Медучреждение обслуживает всю область — в больницу поступают женщины из разных районов региона.

«Подобное я слышу не в первый раз. Я слышал о недостаточном обеспечении персонала в разных больницах Костромы — в частности, в бывшей второй городской больнице. Медперсонал боится. Получается, что на федеральном уровне власть говорит: «всех обеспечим, всё будет». А на местах получается, ничего нет, или есть, но минимум. Все медики сейчас в группе риска и им необходимо помогать, особенно когда речь идет о здоровье молодых мам и детей»

По словам Сабурова, снабжение некоторых костромских больниц оставляет желать лучшего. В разговоре с ИА REGNUM политик пообещал оказать посильную помощь: небольшая партия многоразовых медицинских масок с предприятия, принадлежащего депутату Собрания депутатов Костромского муниципального района от ЛДПР Руслана Батурина, будет доставлена медикам в ближайшее время.