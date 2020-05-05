Кострома, 5 мая 2020, 16:01 — REGNUM В ряде костромских больниц существует проблема обеспечения врачей защитными средствами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат думы города Костромы от ЛДПР Иван Сабуров.
В частности речь идёт медицинских работниках, работающих с роженицами в Костромской областной клинической больнице имени Королева. Медучреждение обслуживает всю область — в больницу поступают женщины из разных районов региона.
По словам Сабурова, снабжение некоторых костромских больниц оставляет желать лучшего. В разговоре с ИА REGNUM политик пообещал оказать посильную помощь: небольшая партия многоразовых медицинских масок с предприятия, принадлежащего депутату Собрания депутатов Костромского муниципального района от ЛДПР Руслана Батурина, будет доставлена медикам в ближайшее время.