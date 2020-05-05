Глухов, 5 мая 2020, 16:02 — REGNUM В Сумской области директор больницы города Глухов объявил голодовку из-за безденежья. Об этом он заявил в своём обращении, опубликованном 4 мая телерадиокомпанией «Глухов».
Он рассказал, что больница не может заключить договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и не получает необходимого финансирования.
Мужчина отметил, что ранее в НСЗУ была по ошибке отправлена статистика не за год, а за квартал, исходя из которой, больнице назначили недостаточное финансирование. По его словам, ошибку пообещали исправить, но голодовка продлится, пока деньги не окажутся на счетах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-министр финансов Украины Игорь Уманский рассказал, что в бюджете Украины зияет огромная дыра, из-за чего медики не получают обещанные доплаты.
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