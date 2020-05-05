Москва, , 16:02 — REGNUM Стоимость аренды квартир в Москве к концу лета существенно просядет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая сообщил экономист Василий Колташов.

В России впервые нарушена взаимосвязь между стоимостью покупки недвижимости и её арендой. Причём процесс расхождения этих двух аспектов рынка жилья только начался.

«Мы наблюдаем только начало расхождения в цене аренды недвижимости и стоимости квартир. Всегда существовала определенная взаимосвязь и рост цен на недвижимость был связан с ростом арендной ставки. Сейчас ситуация такова, что цены на недвижимость очень неохотно, преимущественно в Москве, сдвигаются вниз. И даже в Москве это делается неохотно», — сказал экономист.

Однако ситуация с арендой жилья выглядит совершенно иначе. Данный рынок является более живым и показывает стремительное падение. Так по итогам марта стоимость аренды квартир в России опустилась в среднем на 5%, а по Москве — на 10% отметил Колташов.

«И это только первый шаг. И дальше будет движение вниз. Потому что люди будут стараться предельно сжимать свои расходы на аренду. И в этой ситуации собственникам квартир придётся идти на уступки. За май мы можем увидеть еще смещение в цене. За лето — ещё большее. И в результате аренда подешевеет и это создаст давление на рынок недвижимости. Правда нужно учитывать, что в регионах этот процесс будет носить медленный характер и после снятия ограничительных мер или их смягчения снижение арендной ставки будет не быстрым», — заявил экономист.

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