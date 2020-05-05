Самара, , 16:00 — REGNUM Врач заразился коронавирусом в Самаре. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, врач больницы имени Пирогова в Самаре находился у себя дома. У него были выявлены симптомы ОРВИ. Сейчас инфицированный пациент доставлен в больницу.

Отмечается, что медперсонал и пациенты этого медучреждения уже сдали тесты на коронавирус. А сотрудники Роспотребнадзора провели соответствующее эпидемиологическое расследование и определили граждан, которые общались с инфицированным доктором.

Отмечается, что 21 пациент был доставлен в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина с подозрением на эту инфекцию. В течение двух недель первый корпус больницы им. Пирогова будет работать в режиме обсерватора. Пациентам и сотрудникам больницы организованы все условия для пребывания там.

Сообщается, что отделения этого медучреждения, которые располагаются в других корпусах, работают в штатном режиме.

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